2017世界博茶會 即將盛大展開

百花盛妝三月天，泉香蘸影茶香隨，「2017世界搏茶會」，將在3月18日（六）至27日（一）於嘉義縣蒜頭糖廠西側倉庫區盛大展開！為期10天的展演活動，以「搏‧茶藝」、「搏‧茶誼」、「搏‧茶器展」、「搏‧茶業展」、「搏‧主題館山光、水影」、「搏‧茶遊」六大主題，展現世界茶道及嘉義阿里山茶文化特色。

「搏‧茶藝」世界茶文化展演，邀請多位享譽國際茶藝名家聯手演繹「茶藝之道」，日本抺茶道與煎茶道、韓國茶禮名師李瑛子、中國茶藝金獎朱曉麗老師皆專程來臺參與盛會，臺灣茶藝則由梅山茶藝協會葉秀麗理事長，嘉義縣阿里山茶藝協會官建安會長，邀請縣內優秀的茶藝師共同展現臺灣茶藝精神與文化！此外，特別策劃「茶舞之美」、「茶樂之聲」、「茶食之樂」及「茶語之堂」等主題，邀請印度、土耳其團體帶來異國風情的樂舞及講座活動，多元形式詮釋各國茶文化精髓。

張花冠指出，去年嘉義的世界搏茶會在短短的10天就將近10萬人次品茗參與盛會，今年的搏茶有來自阿根廷、義大利、日本韓國等18國名家茶器展出，新增「山光」及「水影」兩大主題館，室內茶席以枯山水、竹子等元素呈現「泉香蘸影」情境，同時邀請日、韓、中國及臺灣等地茶藝名家聯手展演「茶藝之道」，豐富熱鬧的活動希望能讓今年搏茶創下超過20萬人次佳績。

文觀局長許有仁說，此次搏茶會平日的開放時間為早上10點到下午5點，假日從早上9點到晚上8點，今年活動還有趣味十足的客家擂茶DIY體驗，分別於19日在客家文化會館、25日在搏茶會場讓大家體驗手作樂趣。

(中時)