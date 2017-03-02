變造車牌露餡意圖衝撞 警開槍制伏
北投警分局長安派出所員警今天凌晨4時許執行巡邏勤務，發現一輛停靠路邊的轎車使用變造車牌，警方掌上型電腦一查，發現原本號碼已經報失竊，立即通知警網支援在現場埋伏。當駕駛一出現立刻一擁而上，但這名毒蟲擔心事跡敗露，開車衝撞員警，警方開槍打爆轎車右後輪，將歹徒制伏，現場起出海洛因、安非他命等毒品，訊後移送法辦。
40歲李姓嫌犯，有多項毒品、竊盜前科，他辯稱，自己患有精神疾病，服用毒品才能睡覺，看到警察立即將身上的針筒以及分裝毒品，藏在駕駛座座椅下方，但警方早已在旁埋伏，開槍擊中後輪，嚇得嫌犯爬下車，乖乖束手就擒。
警方調查，轎車使用的車牌早在1月12日失竊，嫌犯擔心被查獲，刻意列印出另外一個數字，再用透明膠帶黏貼，不注意還無法立即辨別，警方發現後直覺認為車主一定有問題，逮捕李姓嫌犯後，依竊盜、毒品、偽造文書、妨害公務罪嫌移送法辦。
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(中時)
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