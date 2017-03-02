黃鐙樂「新月形」人工膝關節手術 免除拄杖痛苦

前安南醫院骨科醫師，現任台安醫院副院長黃鐙樂研發的新月型膝蓋手術，令許多長輩術後一周內可不需助行器，自行行走。（程炳璋翻攝）

台灣許多老年人有惱人的膝蓋退化困擾，多數採取鴕鳥心態，靠著忍耐加吃藥度日，台南市前安南醫院醫師，現任台安醫院副院長的黃鐙樂，以5000例臨床經驗研發「新月形」微創人工膝關節置換手術，優待台南鄉親，可是先通知醫院，院方提供接駁車到台中火車站免費接駁。

「開刀很麻煩，術後還要拄拐杖」傳統人工膝關節手術的病人，須要做3個月到半年的復健，拐杖要拿3個月，成為患者畏懼開刀的原因之一，黃鐙樂研發的新醫療技術，不僅恢復快，半數以上病人術後首日就可靠拐杖走路，術後第2天出院，手術後一週，9成以上病人皆能脫離助行器走路。

多數退化性膝關節炎患者都是上了年紀的長輩，大部分採取鴕鳥心態，「想說能忍就忍，吃吃藥就好」，黃鐙樂表示，「吃藥」並不會使完全磨光的軟骨再生，而且隨著時間病情會一直加重，造成吃藥控制不良，反而增加肝腎負擔。

另外「忍耐」並不是沒事，黃鐙樂分析，一側膝關節嚴重退化，患者自然會把走路的力量用在另一側，造成另一膝關節加速退化。

因此「吃藥」加「忍耐」的結果，造成幾年後痛得受不了來找醫師想要開刀，這時身體狀況又更差，加重了手術的風險。

黃鐙樂建議家中有75歲80歲以上的長輩，如果身體的心肺功能都不錯，膝蓋的退化性關節炎已經專業醫師評估需做人工關節置換手術，依照目前醫學材料的進步，如果手術做得好，病人使用一輩子是沒有問題的。

一個好的人工關節置換手術，可以讓家中長輩帶來更有品質的晚年，活得老也要活得好，活得有品質。台安醫院目前有提供優惠服務，台南鄉親事先與院方連繫，看診時搭火車到台中火車站，院方可提供免費接駁車來回接駁。

(中時)