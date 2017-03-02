超級肥胖男鏟71公斤人肉 重拾信心
26歲的小彭曾胖到190公斤，嘗試減重、飲食控制，都無法瘦下來，身體健康更出現警訊。經彰化基督教醫院體重管理中心減重手術治療後，成功鏟除71公斤人肉，昨天現身分享告別肥胖的日子，鼓舞有同樣困擾的人不要自暴自棄。
小彭說，從有記憶來，體重都贏人家，國三就破百，大學持續飆漲，卻沒想過減肥，直到畢業找工作後，才驚覺太肥胖，求職路走得坎坷，身體也搞壞了；減重後感覺輕鬆很多，也有信心了，人際魅力提升。
小彭說，嘗試過飲食控制，但無法抵擋美食誘惑，抽血檢查發現長期肥胖導致空腹血糖為每公合150毫克、糖化血色素7.1％，成為糖尿病病患，血壓高達179/112毫米汞柱，BMI值69，已經不只是胖，還是「病態性超級超級肥胖」了，決定接受減重手術換回健康生活。
彰基體重管理中心醫師曹連誠評估，小彭接受「胃內水球」放置，做為第1階段治療，體重下降後，再接受第2階段「腹腔鏡胃縮小手術」。術後小彭從190公斤降到119公斤，成功甩肉71公斤，空腹血糖每公合89毫克、糖化血色素5％，血壓122/76毫米汞柱，也拾回了健康。
(中時)
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