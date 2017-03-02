核二廠周遭恐遭汙染 原能會8日實地調查

我要評比

核二廠周遭恐有人工核種，原能會將查。反核團體今日指出，從2015年開始針對核二廠周遭進行採樣檢測超過20次，每次檢測結果的人工核種數據都異常，恐與排放廢水有關。原能會回應，預定於8日進行實地採樣來確認狀況。

原能會下午舉行公眾參與平台第4次座談會，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖指出，由於新北市萬里區的核二廠旁河道被染黑，沙灘變成黑色，合理懷疑遭受核電廠汙染，於數年前開始進行暗中調查。

郭慶霖說，這期間不但採樣檢測超過20次，去年3月還向媽媽監督核電廠聯盟借來儀器做更精準的檢測，還發生輻射爆表現象；另外還有測得人工核種銥、鐳、鈷及銫等，研判與排放廢水有關。

他表示，原本事件未調查完成，不想倉促對外公布，現在事件曝光，求證更加困難，希望相關單位能盡速查明真相。原能會輻防處長黃景鐘回應，預計8日進行第二次實地採樣，並送國內4個主要實驗室（原能會、台電、核研所及清華大學）進行檢測，結果再對外公布。

(中時)