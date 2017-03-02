下體異常腫大 警識破男子槍藏褲檔

警方在吳嫌租屋處起獲8顆子彈、安非他命3.68公克、吸食器1組等物品。（高錦如攝）

嘉義縣兩名男子昨晚疑因小事起衝突，吳姓男子持槍柄毆打陳姓男子後腦杓，兩人扭打成一團，均受傷就醫，警方獲報後趕往現場，驚見吳男下體大的不尋常，原來是槍藏褲檔，偵訊後移送法辦，另被毆傷的陳男也因他案遭通緝，警一併逮捕送辦。

警方表示，28歲吳男與41歲陳男原就認識，疑因小事爆發口角，在太保市一租屋處起衝突，吳男持槍朝陳嫌射擊但未擊中，隨後以槍柄毆打陳男的後腦勺，所幸陳男送醫院後已無大礙。

水上警分局接獲通報後，立即在醫院找到吳男，吳男還謊稱持有槍械人士已離開，與陳男均為被害人，但員警在戒護過程發現他下體腫大，走路姿勢異常，直覺有異，意外從吳男褲中起出一把改造手槍。

警方隨即帶吳男回案發現場，並在太保市一租屋內起獲8顆子彈、安非他命3.68公克、吸食器1組等物品。

警方表示，吳男因毒品、竊盜多案通緝中，被毆傷的陳男也因毒品遭通緝，全案偵訊後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

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(中時)