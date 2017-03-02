女高球日巡開幕 蔡佩穎姚宣榆並列第7

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女子高球日巡賽開幕戰今天展開，台灣女將蔡佩穎、姚宣榆首輪同以高於標準桿1桿的73桿成績並列第7；尋求3連霸的盧曉晴則意外爆桿，交出81桿的難堪成績。

女子高球日巡賽（JLPGA）2017年球季開幕戰，總獎金1億2000萬日幣（約新台幣3235萬元）的大金蘭花女子高爾夫巡迴賽（Daikin Orchid Ladies Golf Tournament），2日起在日本的沖繩進行4回合共72洞的賽事。

首輪蔡佩穎抓下3隻小鳥、吞下4個柏忌，姚宣榆抓下1隻小鳥、吞下2個柏忌，兩人同以高於標準桿1桿的73桿成績，與其他幾位選手並列第7名。

劉依貞今天沒有抓下任何小鳥，但吞下4個柏忌，打出高於標準桿4桿的76桿成績並列40名。

較讓人意外的是，2015年、2016年曾在本賽事完成衛冕的盧曉晴，首輪不但沒有抓下任何小鳥，還吞下5個柏忌和2個雙柏忌，打出她2012年改以日巡為主戰場後，首度的8字頭成績，81桿也是她生涯最差的紀錄，目前並列92名。

日本女將大城紗月（Satsuki Oshiro）今天抓下4隻小鳥、吞下1個柏忌，打出低於標準桿3桿的69桿成績，在首輪獨居領先位置。1060302

(中央社)