菲突襲搜牢房 令數百囚裸身排排坐惹議

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菲律賓數百名囚犯一絲不掛排排坐、讓監獄人員搜查是否偷藏違禁品的照片曝光後，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥掃毒戰再次引發違反人權的指控。

法新社及英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，監獄官員艾斯皮納（Rafael Espina）告訴記者，宿霧省這座監獄的囚犯2月28日拂曉前被叫醒，趕到中庭，被迫脫光衣服，這時反毒幹員、警察和軍人正搜查他們的牢房。

菲律賓緝毒署及警方公布的照片顯示，在武裝員警警戒下，囚犯們裸身盤腿、排排坐在中庭，周圍的投射燈打在他們身上。

緝毒署發表聲明指出，這次突襲查獲「數包」甲基安非他命和大麻葉，以及刀械和手機。

照片在社群媒體引發熱議，人權團體則表達關切。

國際特赦組織（Amnesty International）發表聲明指出：「這起事件顯然達到了殘酷、不人道及羞辱對待人犯的地步。」

國際特赦組織引據聯合國規範和菲律賓法律，強調當局有義務確保囚犯不受刑求和虐待。1060302

(中央社)