台南議員妻違停惹議 警方:拖吊無違誤

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台南市李姓市議員妻子違停，遭拖吊時引發求情疑雲，市警局表示，全案無特權情事，拖吊依SOP執行，並無違誤。

這起議員妻子日前在台南市東區違停案引爆網路熱議，外傳議員妻求情未果後，向議員老公抱怨警員值勤態度差，議員直接投訴，市警局介入調查，引起議論。

市警局今天下午發表聲明說，拖吊時，車主未表明身分，無利用特權情事。值勤警員也有提供密錄器及拷貝拖吊車行車紀錄器，督察人員並未傳喚問話及要求繳交報告。

市警局表示，全案違規屬實，警員依台南市拖吊作業SOP執行，並無違誤。1060302

(中央社)