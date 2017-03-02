印象臺三線經典攝影展 苗栗登場
客委會舉辦「旅程─印象臺三線經典攝影展」，今天移師苗栗客家文化園區展出，透過攝影、文學作品，讓民眾重新領略臺三線上的客家風情。
為呈現臺三線客家文化發展脈絡與歷史記憶，客家委員會舉辦「旅程─印象臺三線經典攝影展」，繼去年底在國立臺灣博物館首展後，今年規畫多場縣市巡展，今天移師苗栗客家文化園區第五特展室展出，展期至3月30日止。
客委會副主委楊長鎮、客委會客家文化發展中心主任何金樑、苗栗市長邱炳坤、公館鄉長曾美露與參展攝影師謝其煚、陳雲錦等人，今天共同出席苗栗場巡展開幕儀式，會中「再現影中人」邀請多位昔日照片中的主角在現場露臉，氣氛格外溫馨。
楊長鎮指出，臺三線為貫穿南北的內山公路，途經桃、竹、苗及台中一帶客庄，富含客家文化發展脈絡與歷史記憶，希望透過客籍攝影家之眼及客籍文學家之筆，帶領民眾重新認識臺三線上的客家風情。
苗栗客家文化園區說，展覽期間，也將舉辦2場次客庄文化走讀攝影活動，在靜態講座中，邀請參展攝影家分享拍攝心得與解說客家文化，再加上動態的實拍活動，可以實際動手拍攝出自己的臺三線人文風景，有興趣者可到活動網站(網址http://www.taiwanshui.com.tw/hakka)報名參加。1060302
(中央社)
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