陸委會：政府派員赴陸掌握H7N9疫情
針對中國大陸H7N9病例持續增加，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，疾管署目前已透過既有聯繫機制與陸方交換病例資訊，並派員赴廣東交流防疫資訊與掌握疫情。
邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會，針對媒體記者相關提問作上述回應。
邱垂正表示，兩岸醫藥衛生合作協議已針對傳染病防治事宜建立主管機關聯繫機制，針對中國大陸近期H7N9病例持續增加，衛生福利部疾病管制署除透過協議窗口與陸方交換病例資訊，也派員赴廣東省與當地防疫人員交流，掌握防疫狀況。
他表示，中國大陸目前仍處於H7N9流感高峰期，陸委會除配合疾管署資料，適時發布大陸旅遊警示，並將相關疫情資訊與防疫措施透過海峽交流基金會轉知中國大陸台商。
大陸H7N9疫情持續蔓延，根據中國大陸國家衛生和計劃生育委員會統計，今年從元旦到2月中旬，中國大陸因感染H7N9流感病毒而死亡者，累計已達87人，在廣東更傳出病毒株變異具高致病性與耐藥性。
此外，一名台商日前赴中國大陸工作，2月初確診感染H7N9禽流感，經27天住院搶救，病情仍持續惡化，在2月27日因多重器官衰竭病逝。這是國內5例H7N9個案中第2例死亡，也是首名台籍人士。1060302
(中央社)
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