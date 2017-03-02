改善空汙 環署：今年淘汰萬輛舊柴油車
環保署長李應元今天表示，為改善空汙，今年的目標為淘汰1萬輛老舊1、2期柴油車，以及淘汰50萬輛二行程機車，盼從源頭減少高汙染車輛使用。
台灣空污問題嚴重，環保團體上月發起219反空污大遊行，在台中、高雄兩地同步登場，要求政府重視並解決空氣污染問題、捍衛呼吸及健康權。
李應元今天列席立法院社環委員會進行業務報告時指出，今年的目標為淘汰1萬輛老舊1、2期柴油車及1000輛3期車加裝濾煙器，並鼓勵企業車隊使用符合4、5期標準車輛進行貨物運輸，從源頭減少高汙染車輛使用。
李應元也表示，去年底修正發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，今年目標淘汰50萬輛二行程機車，並逐年降低補助至108年底止。
民進黨立委林靜儀則提出臨時提案指出，依據環保署空氣品質模式分析，國內移動源對細懸浮微粒濃度(PM2.5)影響比率為37%，其中又以柴油大貨車占比達16.8%為最高。
林靜儀表示，現行環保署柴油大貨車汙染排放減量行動計畫草案未能在預計時間內核定執行，以致移動汙染源遲未有效減量，要求環保署於2個月內提出「柴油大貨車分級、分階段淘汰對策」及具體施行期程，並於3個月內會同交通部、經濟部檢討該計畫提出修正報告。1060302
(中央社)
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