強烈大陸冷氣團強度到頂 低溫探9度
強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局提醒，今天入夜到明天清晨是冷氣團威力最強的時候，台南以北低溫下探攝氏9到11度，但白天陽光露臉，氣溫回升。
強烈大陸冷氣團發威，今天北台灣低溫只有13、14度，高溫只有15、16度，感受上十分寒冷，中央氣象局也持續發布低溫特報，全台18縣市包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、宜花和連江縣、金門都冷颼颼。
氣象局表示，今天入夜到明天清晨是強烈大陸冷氣團最強的時候，台南以北低溫下探9到11度，桃園體感溫度最低只有8度，南部清晨低溫也只有12到14度，整體感覺都偏冷，提醒民眾注意保暖。
氣象局補充，這波強烈大陸冷氣團威力在明天白天後減弱，全台各地高溫逐漸回升至16、17度，週六、週日溫度明顯回升，各地高溫都可以達到20度以上，不過，週日下半天又有波東北季風南下，伴隨鋒面，北台灣又會轉濕涼。1060302
(中央社)
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