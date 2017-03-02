台南土雞場傳禽流感 撲殺2萬隻
台南市關廟區1處土雞場檢出H5N8亞型高病原性禽流感，動物防疫保護處今天撲殺處置約2萬85隻，並完成周邊道路及附近公共區域加強噴霧消毒工作。
台南市動物防疫保護處指出，畜主於2月27日發現場內雞隻出現異常死亡情形進行通報。動保處於接獲通報後，立即派員前往進行疫情調查，同時管制場內所有禽隻移出移入，並採樣病雞送畜衛所檢驗。今天確診為今年台南首例的H5N8亞型高病原性禽流感，並同步完成撲殺清場作業。
台南市動保處指出，針對先前發生禽流感的案例場進行發生原因分析後，皆與是否落實禽場本身生物安全防疫有關，一再呼籲養禽場務必落實生物安全措施。
台南市動保處指出，今天已再次召集各區公所人員，召開禽流感全面疫情訪視及生物安全輔導第2次勤前會議，請各區公所人員協助再至各區養禽場進行第2次地毯式訪視，除再發給消毒水讓每一禽場加強防疫消毒外，並對各養禽場生物安全進行評估及分級。
動保處指出，各禽場將依評比結果分為ABCD四級，後續依等級再加強輔導及要求落實生物安全防疫措施。區公所人員並再加強對業者宣導場內人車進出管制及消毒，尤其是飼料車及運禽車，飼料桶移至門口等各項生物安全措施，強化禽場生物安全防疫工作為首要重點。1060302
(中央社)
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