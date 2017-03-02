下坡彎道疑失控 運鈔車撞上大貨車
花蓮縣壽豐鄉台11線花東海岸公路水璉附近，今天下午4時多發生一起運鈔車與大貨車相撞車禍，所幸運鈔車正副駕駛被救出時都意識清楚，大貨車駕駛無礙。
警方表示，台灣銀行委託的台灣保全運鈔車，今天下午到花蓮壽豐鄉一間郵局收錢返回北上途中，在台11線花東海岸公路水璉附近，下坡彎道疑似失控撞上對向一輛大貨車。
警消獲報趕赴現場，運鈔車負責開車的王男和副駕駛座的邱男都受傷，車頭撞毀，消防人員將王男從駕駛座拉出來時他直喊「好冷」。兩人分別送門諾醫院和衛生福利部花蓮醫院救治。
醫院表示，王男右小腿骨折，因受撞擊，目前進行斷層掃描；另邱男臉部有多處撕裂傷，醫師檢查腿部是否骨折。
詳細肇事原因警方將深入調查釐清。1060302
(中央社)
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