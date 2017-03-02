缺席機捷通車因有心結？朱立倫澄清：活動太多

新北市長朱立倫2日上午出席4000人大隊接力賽。（葉書宏攝）

桃園機場捷運今（2日）通車，新北市府由副市長李四川代表，媒體追問新北市長朱立倫為何沒有親自出席？他回應，非常重視機場捷運開通，但活動太多，所以由副市長代表出席，最重要是把配套措施做好，希望民眾多多搭乘。

媒體追問與桃園是否有心結？朱立倫指出，自己會去試乘，最重要的是把所有工作做好，李副市長代表市府表示恭喜，未來跟桃園或其他周邊的城市，還有很多合作的事項。

最近是否與台北市長柯文哲聯絡？朱立倫指出，3月23日要舉行雙北的市長會議，希望不論是交通、捷運、水利或是缺水問題，都一起來討論，希望雙北的合作能夠越來越好。

(中時)