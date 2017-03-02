廢棄彈簧床成床山 苦等「卸妝」
廢棄彈簧床等嘸人來「卸妝」。嘉義市環保局回收彈簧床數量驚人，堆積如山，缺人手拆床，找微罪社會勞動服務人力來拆床，半年來拆了1700頂彈簧床，環保局為後續處理再辦理第3次招標。
彈簧床內的鐵絲是值錢的廢棄物，一度有民間業者搶著要，但去年鐵價下跌，拆床取鐵絲不符合成本報酬，彈簧床不再是搶手貨，嘉義市環保局資源回收場棄彈簧床堆積如山，但清潔隊人力拆床進度，趕不上回收速度。
嘉義市環保局清潔隊長謝英鋒表示，目前場內堆積約1000頂床，每日平均回收10頂彈簧床，每年回收約3600頂，傳統式彈簧床與新式獨立筒彈簧床各約一半，傳統床較易拆卸，每天約拆10頂，獨立筒床拆卸困難，1天約拆1、2頂，耗時耗工。
謝英鋒表示，去年6月起與嘉義地檢署合作，運用微罪社會勞動人力來拆床，至去年底共拆卸約1700頂床。
(中時)
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