屏縣提升閱讀率 劇團下鄉推親子共讀
為提高閱讀風氣，順勢帶動公立圖書館借書率，屏東縣政府邀集兒童劇團及大專院校，以下鄉巡演方式、走遍29鄉鎮，期盼透過閱讀推廣與藝術美學，增進屏東孩子的思考力與創造力，除能對在地故事有更多認識，也縮短城鄉文化差距。
根據全國公共圖書館統計，2015年各縣市借閱率，屏東縣僅25.15％，遠低於全國平均值86.71％，屏東縣長潘孟安說，公單位有責任及義務提升閱讀風氣，不讓鄉鎮市的圖書館變成乏人問津蚊子館。
他更強調，國民閱讀風氣深深影響國家軟實力，文化部曾提出報告指出，台灣每人每年平均閱讀2本書，遠遠落後韓國10.8本、法國10本、新加坡9.2本、日本8.4本，因此，從父母親著手，培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力。
屏縣府也從3月起為期4個月進行閱讀系列活動，包括親子共讀巡迴講座、兒童劇下鄉巡演、故事嘉年華與貓頭鷹的故事寶盒等，所有場次免費，希望親子共讀能成為風氣。
潘孟安說，未來可望將文化處改建成屏東圖書總館，擴充相關設備，也針對屏東地形狹長、幅員遼闊特質，與鄉鎮圖書館學校合作辦理故事嘉年華等活動，讓閱讀植根，打造書香屏東。
(中時)
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