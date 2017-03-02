屏縣提升閱讀率，劇團下鄉推親子共讀

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屏東縣長潘孟安化身說故事叔叔，盼以身作則，提升縣內閱讀風氣。（林和生攝）

屏東縣推動親子閱讀，盼能提升圖書館借書率。（林和生攝）

屏縣以兒童劇團下鄉巡演方式，盼能帶動偏鄉學童閱讀風氣。（林和生攝）

為提高閱讀風氣，順勢帶動公立圖書館借書率，屏東縣政府邀集兒童劇團及大專院校，以下鄉巡演方式、走遍29鄉鎮，期盼透過閱讀推廣與藝術美學，增進屏東孩子的思考力與創造力，除能對在地故事有更多認識，也縮短城鄉文化差距。

根據全國公共圖書館統計，2015年各縣市借閱率，屏東縣僅25.15％，遠低於全國平均值86.71％，屏東縣長潘孟安說，公單位有責任及義務提升閱讀風氣，不讓鄉鎮市的圖書館變成乏人問津蚊子館。

他更強調，國民閱讀風氣深深影響國家軟實力，文化部曾提出報告指出，台灣每人每年平均閱讀2本書，遠遠落後韓國10.8本、法國10本、新加坡9.2本、日本8.4本，因此，從父母親著手，培養孩子養成閱讀習慣，就是拯救下一代的競爭力。

屏縣府也從3月起為期4個月進行閱讀系列活動，包括親子共讀巡迴講座、兒童劇下鄉巡演、故事嘉年華與貓頭鷹的故事寶盒等，所有場次免費，希望親子共讀能成為風氣。

潘孟安說，未來可望將文化處改建成屏東圖書總館，擴充相關設備，也針對屏東地形狹長、幅員遼闊特質，與鄉鎮圖書館學校合作辦理故事嘉年華等活動，讓閱讀植根，打造書香屏東。

(中時)