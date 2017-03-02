迎接植樹節 八卦山東外環種3千株原生喬灌木
八卦山東外環、台74甲沿線原種植多樣的灌喬木，歷經前年蘇迪勒、去年梅姬颱風，樹木傾倒，彰縣府和公路總局迎接植樹節，攜手移除人工設施和不良木和外來樹種，沿線空地將栽植3000株苦楝和黃連木等原生在地喬、灌木，營造灰面鵟鷹棲息綠林和休閒景觀公路。
今天彰縣府、公路總局第二區養護工程處和警察廣播電臺聯合舉辦「綠路廊、賞鷹揚」自然生態保育行動，彰化縣長魏明谷等捲起衣袖號召種下木苗，期望在植樹節前夕，藉由一人一樹，護育大樹，愛護地球，保護八卦山灰面鵟鷹。
縣長魏明谷表示，生態環保意識抬頭，開闢道路，格外注意綠色自然景觀，這次縣府提供3000多株原生灌喬木苗給公路總局，在中彰快速道路台74甲線沿線種植，這條道路也是彰化縣連結台中市主要幹道，希望把台74甲線打造成綠路廊，同時保護灰面鵟鷹的生態，成為台灣綠色路廊的示範公路，號召「一人一樹、植樹千株」。
交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務處長陳敬明指出，八卦山是彰化的心臟、彰化的花園，年年清明時節灰面鵟鷹過境，是全國關注的生態大事，沿線綠化植栽，讓彰化東外環不只是交通運輸幹道，同時也是自然生態、休閒景觀兼具的觀光大道。
(中時)
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