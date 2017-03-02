板新二期供水計畫 新北：盼早日完工

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水情吃緊，經濟部水利署宣佈新北板新、林口及桃竹地區一階段限水。新北市府表示，協助板新地區二期供水改善計畫行政、用地、徵收，盼中央早日完工，提供新北市民優質用水。

因應台灣北部地區目標年民國110年公共用水成長需求，「板新地區二期供水改善計畫」主要為改善台灣自來水公司與台北市自來水事業處，供水系統銜接支援點，與下游輸配水管線設施。

位於新店溪畔的光復加壓站8萬噸配水池，攸關支援新北市三峽、鶯歌地區的自來水，原屬於板新給水廠的用戶，達到翡翠水庫自來水可以全面支援板新水廠。

新北市府水利局今天表示，整個計畫屬於經濟部水利署、執行單位為北水處及台水公司的重大工程，當地屬於私人土地，但新北市府積極給予都市計畫、用地徵收取得、查估作業。

水利局表示，雖然新北市府願意協助清運用地土方，但中央一直無法取得私有地。配水池用地建設工程用地遲未取得，造成工程延宕。

水利局說，水利署、台水公司計畫改變配水調度的工法，並在2月10日呈報行政院核定，完成後將可靈活調度新店溪及大漢溪流域水源，預計可滿足台北市及新北市板新地區，至民國110年計畫人口，及工商業發展用水需求，最高可達每日約101萬噸供輸配水量。1060302

(中央社)