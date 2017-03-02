扶輪社友捐助英語遠距教學系統 台中2原校受惠

原住民學童表演泰雅舞蹈，展示全台首間民族實驗小學的教學成果。（王文吉攝）

泰雅族學童表演口簧琴，展示全台首間民族實驗小學的教學成果。（王文吉攝）

博屋瑪國小校長比令．亞布即興高歌一曲，感謝扶輪社友關注偏鄉英語教育。（王文吉攝）

博愛國小校長古金益（右起）、東區扶輪社長曾建成、立人高中校長劉瑞鐘簽署「偏鄉英語線上課輔計劃」。（王文吉攝）

市政扶輪社連續4年贊助10萬元給博屋瑪國小，聘請英語師資每週到校授課，社長方閔正（左一）象徵性致贈支票給博屋瑪國小校長比令．亞布（右一）。（王文吉攝）

台中東區扶輪社提供10萬元經費給和平區博愛國小，建置英語遠距課輔，右起為東區扶輪社長曾建成、立人高中校長劉瑞鐘、3460地區總監陳俊雄、博愛國小校長古金益。（王文吉攝）

台中東區、市政扶輪社贊助遠距課輔教學計畫經費給和平區博愛國小、博屋瑪國小兩所學校，提升偏校原鄉的英語、網路科技應用能力，校方上午舉辦聯合捐贈典禮，未來3年將由立人高中學生透過數位平台，遠距協助受助學校的高年級學童學習英語。

「和平區原民國小遠距課輔教學計畫聯合捐贈典禮」上午在博屋瑪國小舉行，原住民學童表演泰雅舞蹈、口簧琴暖場，展示全台首間民族實驗小學的教學成果，市府副秘書長郭坤明及教育局國小教育科長尤敦正等皆出席。

扶輪社偏鄉英語遠距課輔計畫秉持3460地區總監陳俊雄「扶持弱勢、淨化社會、培育英才」理念，超過50個扶輪社募集310萬元，與教育部共同開發線上視訊教學平台，由具優秀英語能力的高中生，遠距幫助中彰投22所偏校及2個基金會，培養900餘位孩童學習英語興趣。

博愛小學由台中東區扶輪社提供10萬元經費，為孩童增購電腦硬體設備，並透過立人高中安排英語學伴，提供校內學童遠距課輔。博愛國小校長古金益表示，該校學生缺乏數位學習機會，透過遠距教學，可紀錄孩子的學習軌跡，更可提升英語及數位學習應用的能力。

市政扶輪社每年贊助10萬元給博屋瑪國小，聘請英語師資每週到校授課，今年已邁入第4年。校長比令．亞布表示，經過3年多學習，學生英語成績都有大幅進步，為激發孩童興趣，還安排多位RYE國際扶輪交換生到校交流。

教育局表示，除了民間挹注教學資源外，教育局也推動數位學伴計畫，透過遠距教學，媒合大學生與國中、小學生，進行一對一視訊課輔，以「大朋友帶小朋友」方式，翻轉偏鄉教育，目前實施的學校包括大甲區東明國小、烏日區溪尾國小及東勢區東華國中。

(中時)