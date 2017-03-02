上萬朵蘭花打造台灣帝雉 台灣國際蘭展4日開園
台灣國際蘭展4日即將開展，今年蘭展特別融入台灣元素，以上萬朵的蘭花打造6米高的台灣帝雉，相當壯觀。此外，成大研究發展基金會更將時下最夯的虛擬實境（VR）導入蘭花產業，讓蘭花邁向科技化。昨日台南市長賴清德也廣邀全國遊客4日至13日到後壁賞蘭花。
蘭展今年以《DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS 台南台蘭．生生不息》為主題，規畫爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，其中，為符合今年雞年的意象，主辦單位用上萬朵的萬代蘭，打造高達6米的台灣帝雉打造入口意象，且帝雉會定時移動相當特殊。
台灣國際蘭展今年舉辦的地點風波不斷，最後仍留在台南後壁蘭花生技園區舉行，至今已邁入第13年，每年皆規畫不同的主題，堪稱台南年度盛事，賴清德也向全國民眾推薦蘭展。
賴說，蘭展除讓民眾觀賞花外，也支撐著4種產業，包刮生物科技產業、文創產業、觀光產業及精緻農業，因此，每年蘭展市府全體都會動員，希望藉由蘭展帶動觀光旅遊，吸引外縣市及外國旅客，也讓蘭花養活更多台南人。
此外，今年由成大研究發展基金會承辦蘭展，有別於以往的布置方式，可以看到甕城意象於蘭展再現，民眾可欣賞蘭花從DNA、豆莢、種苗到成花的過程，呈現生生不息的概念，且還可搭配虛擬實境VR技術，觀賞蘭花細膩的景緻，今年蘭展預期超乎民眾想像。
(中時)
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