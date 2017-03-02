實驗教育 掀起教育實驗大浪
實驗教育法通過後，實驗學校大幅成長，彰化縣民權小學轉型華德福教育，走出瀕臨滅校危機，人數成長到58人，文德國小也在試辦中，但也有私辦學校出現要轉校，退費與否掀起紛爭，教育處交付消保官仲裁，也建議入學前要先試讀和面談。
實驗教育提供體制外不一樣的學校，注入不一樣學習和探究生命價值的不同主張，掀起了教育實驗大浪。
民權國小轉型華德福，原人數不到30人，成長到58人，本地和外地生各佔29人，校長林昭青表示，當初提出偏鄉教育能給孩子學到什麼能力？重視身心靈、培養真善美，勝過應付考試，超乎想像得到家長共鳴。
文德國小也在試辦中，同安國小因全校未滿40人，教育處提出轉型或是混齡編班或併校等評估，卻引起社區大動作反應，還待進一步溝通。
雲林、宜蘭等縣市公辦實驗學校近來暴增，教育工作者指出，為教育注入不同元素值得肯定，卻不能作為解決小校危機的萬靈丹，或過度移植，畢竟實驗教育是提供體制外多元的思考和可能，一旦複製恐又成為一種體制。
在實驗教育爆紅，彰化縣近日也傳出某私辦實驗學校家長要帶孩子轉學、要求退費掀起糾紛，教育處斡旋，交付消保官仲裁。教育處長鄧進權建議，實驗學校最關鍵是辦學的核心價值，要思考自己適不適合這樣的學習方式。
(中時)
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