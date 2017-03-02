陽明大學推「璞玉計畫」 增弱勢學生就讀機會

為善盡照顧弱勢之社會責任，陽明大學自104學年起新設「璞玉組」招生管道，以增加弱勢學生的就學機會，至今已錄取多名學生進入陽明醫學、牙醫、藥學等學系就讀；陽明大學與陽明校友總會於2日聯合舉辦記者會，介紹該校推動「璞玉計畫」以幫助弱勢學生入學之成果，同時呼籲社會各界共同持續關注並協助弱勢的學生。

陽明大學校長梁賡義表示，為鼓勵能克服困境、努力向上的優秀弱勢學生入學，陽明大學近年在個人申請入學辦法新設「璞玉組」，在大學部各系均提供一個名額，以有志於研習生醫科系的弱勢學生為優先招收對象，以增加他們的就學機會，實施以來成效良好，除了幫助這些弱勢學生充分發揮其潛能，也為翻轉弱勢年輕世代盡一份心力。

陽明大學教務長李士元表示，為使弱勢學生能安心就學，陽明大學特成立跨單位之「璞玉計畫」工作小組，並設立「璞玉計畫」專戶積極募款，以提供學生生活面、學習面、心理面及就業面等全方位的協助及補助；除學雜費減免及住宿安排等補助措施外，更提供入學獎學金5萬元及在學期間每月5000元之生活津貼，使他們不需要為了賺取生活費、四處打工而壓縮學習時間，獲得此項獎學金的學生均表示這對他們提供了相當大的幫助。

李士元表示，陽明大學「璞玉計畫」實施兩學年以來，雖然入學學生的學測成績離申請門檻有點差距，但多數學生在學習及適應上均無問題；只有少數學生因還未適應大學老師授課方式或不善分配時間等因素，初期學習較為不理想，但經學校提供一對一課業輔導及線上學習等方式協助，均能有效提升其學業表現，並能順利融入、適應大學生活。

陽明大學「璞玉計畫」得以順利推動至今，校友、企業及各方社會人士等的熱心支持扮演了重要角色。陽明大學校友總會第三屆會長顏鴻順醫師表示，過去校友總會曾有意成立獎學金，以鼓勵熱心公益和經濟需要協助的學生，卻發現醫學系比較少有清寒學生，因此他們深深感受到，要進入醫學系就讀，除了本身要夠優秀，父母和家庭的支持其實很重要。也因此，他和多位校友均長期捐助母校「璞玉計畫」，希望幫助更多弱勢學生進入陽明就讀。

(旺報)