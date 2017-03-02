議員妻違停質疑警不放車 警：SOP認知差異
台南市議員李退之妻子郭貞慧1日將車輛違停在其東區辦公室附近紅線，交通隊員警發現後，依法取締，但郭貞慧因人已到場，希望員警通融放車，無奈遭警婉拒。事後員警竟遭上級關切，郭貞慧2日承認自己的違規，也已繳完罰單，絕無關說，但她質疑員警拖吊作業似乎不符合標準作業程序。
交通大隊大隊長陳建民表示，該車輪被紐澤西護欄阻擋無法先裝輔助輪，因此先行移車後才裝輔助輪，而車主是違規車已駛離原停放處0.5公尺，輔助輪也裝設好後才現身，取締執法完成，且過程依照標準作業流程，並無疏失。
市議員李退之妻子郭貞慧，同時也是是社團法人台南市台日友好交流協會理事長，昨日下午因有急事，倉促將車輛停放在其東區辦公室附近紅線，孰料，交通隊員警發現後吹哨廣播並開始拖吊作業，此時，郭貞慧趕緊前來救援愛車，希望警方開告發單，不要將車輛拖走。
郭貞慧說，當下人因身體相當不適，趕著就醫，而人也已經到場，所以懇求警方通融放車代步。無奈警方鐵腕執法，但郭貞慧不解，車輛未離開前，車主已到場，只要開告發單即可不是嗎？且去年賴清德曾在議會答詢時稱，「只要拖吊車未走前就還車」。
台南市交通大隊大隊長陳健民解釋，市長所指的應為拖吊車未移動之下，而非整車離開現場，恐因此讓許多民眾有認知上的差異。警方也澄清，該案車主拖吊過程並未表明任何身分，也無利用特權情事。
(中時)
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