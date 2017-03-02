南投竹山菇菇節 推菇宴辦千人健行
南投縣竹山鎮物產多元豐富，除竹筍、甘藷、茶葉等農產，香菇栽植也不少；為推展菇蕈產業、配合慶祝兒童節，鎮公所以「菇」為主軸將在4月1日辦健行活動，前1000名報名者還能試試手氣，參加菇菇抽抽樂。
鎮長黃丹怡表示，竹山鎮公所今年4大活動包括春天的菇菇親子健行、夏季的製茶師魔法學院在竹山、秋天的竹子童玩節，以及冬季辦理番薯與冬筍百年好合。
其中4月1日菇菇節親子健行活動，行程從克明宮出發經台大熱帶植物園區、下坪垂枝女貞沿岸步道，全程4.6公里；當天除菇菇抽抽樂之外，現場還設置菇寶，集滿3個菇寶即能兌換限量50本由竹山鎮公所與竹山國小合作獨家出版之故事繪本。
另結合竹山社區發展協會主辦美食「菇」宴，限量50桌，用料澎湃豐盛，每桌推廣價僅收2500元，社區媽媽們表示，真的是賠錢做。健行活動即起至24日接受報名，包括菇宴報名電洽竹山遊客中心，049-2657668。
(中時)
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