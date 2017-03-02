736人尿液呈陽性反應？ 法務部：誤解

聯合晚報今天報導各部會2015年尿液篩檢結果，其中法務部為0.41%，法務部傍晚以新聞稿澄清，所謂0.41%、736人呈陽性反應，均是監所吸毒者，並非法務部及調查局員工吸毒，報導內容誤解事實。

法務部表示，法務部於2015年度，依「特定人員尿液採驗辦法」規定，對於一、矯正機關特定收容人；二、曾有違反毒品危害防制條例行為，經准許易服社會勞動之社會勞動人；三、曾有違反毒品危害防制條例行為之受保護管束人，於保護管束期間，有事實足認有施用毒品嫌疑，經檢察官認為有必要實施尿液檢驗者；四、法務部調查局毒品專庫保管人員、毒品檢驗人員及外勤單位實際參與查緝毒品人員等四類人員實施尿液採驗。

列管總人數為6萬2570人，採驗人次為17萬8810次，其中陽性人次為736人次，尿液中呈陽性比率為0.41%（即736／178,810），而調查局毒品專庫保管人員、毒品檢驗人員及緝毒人員，並無任何人呈陽性反應。

媒體報導以「法務部」為名，未區分受驗對象，造成外界誤解係法務部及所屬機關員工或其他工作人員尿液篩檢涉嫌吸毒，與實情不符。

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(中時)