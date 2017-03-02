台商得禽流感不治 陸委會：已慰問並派人了解
行政院陸委會今（2）下午舉行例行記者會，針對日前一名台商赴陸工作，不慎感染禽流感，回台治療27天後仍不治議題，副主委邱垂正表示，陸委會也對往生者家屬及家屬表達關懷、慰問，主管單位疾管署也已赴疫情所在地-廣東進行疫情了解。
另外，對於世新大學遭爆料為讓中國學生到校就讀，竟簽署「一中同意書」，保證課程內容不涉及一中一台、台灣獨立以及兩個中國等議題一事，邱垂正表示，教育部已經介入調查釐清，若屬實，教育部將依情節輕重，對世新大學開罰1到50萬元。
邱垂正呼籲，中國不應以政治因素干擾兩岸正常的學術交流，各界也不要因為少數偏差的個案，否定多年雙方學術合作交流對兩岸互動的整體貢獻。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。