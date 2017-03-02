台商得禽流感不治 陸委會：已慰問並派人了解

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行政院陸委會今（2）下午舉行例行記者會，針對日前一名台商赴陸工作，不慎感染禽流感，回台治療27天後仍不治議題，副主委邱垂正表示，陸委會也對往生者家屬及家屬表達關懷、慰問，主管單位疾管署也已赴疫情所在地-廣東進行疫情了解。

另外，對於世新大學遭爆料為讓中國學生到校就讀，竟簽署「一中同意書」，保證課程內容不涉及一中一台、台灣獨立以及兩個中國等議題一事，邱垂正表示，教育部已經介入調查釐清，若屬實，教育部將依情節輕重，對世新大學開罰1到50萬元。

邱垂正呼籲，中國不應以政治因素干擾兩岸正常的學術交流，各界也不要因為少數偏差的個案，否定多年雙方學術合作交流對兩岸互動的整體貢獻。

(工商)