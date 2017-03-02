深圳安裝過街神器 專治中國式過馬路
據報導，中國大陸深圳市為了整治民眾闖越馬路，最近安裝了一套智慧行人過街系統並進行測試，這套系統被稱為「過街神器」。
深圳特區報今天報導，為治理城市交通文明痼疾，深圳交警近日亮出新招，首創專治「中國式過馬路」的神器─智慧行人過街系統。
據報導，這套系統集語音播報、防水防電防故障、檢測控制、人臉識別和抓拍報警以及延時關閉等多種人性化功能於一身。
日前，這一系統在南山區留仙小學附近的紅綠燈路口試用。
報導表示，有了它，行人想闖紅燈都「沒門」，因為紅燈亮起時，系統的閘門會自動關閉，將行人強行阻隔於閘門外，有效阻止行人闖紅燈的衝動。
若有行人強行跨越或破壞設施，攝影機將自動抓拍、抓錄和進行人臉識別，並將錄到的違法行為即時顯示在路口的顯示螢幕上，且將納入個人信用誠信系統。
報導表示，可以預見，這一系統在深圳街頭推廣普及之後，將成為「中國式過馬路」行為的「剋星」。1060302
(中央社)
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