迪士尼電影突破 美女與野獸加入同志情

迪士尼真人版電影「美女與野獸」再釋出預告片段，影片中反派角色加斯頓慵懶地斜倚在酒館座椅上，看著跟班來富高歌，導演透露，這次改編版本也加入兩人的斷背情。

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，「美女與野獸」（Beauty and the Beast）真人版電影導演比爾坎登（Bill Condon）接受英國知名同志雜誌Attitude訪談時，稍稍透露這次新版劇情，特別描寫喬許蓋德（JoshGad）飾演的角色「來富」（Lefou）對路克伊凡斯（Luke Evans）所飾反派「加斯頓」（Gaston）的複雜情感。

比爾坎登說：「來富有時希望自己能成為加斯頓，有時又想親吻加斯頓。」

「他對自己真正的期望感到困惑，這是個剛發覺自己懷有這些情感的角色。喬許在這點上展現精湛而有趣的演技，在本片最後會到達高潮，我不想透露太多，但這是迪士尼電影中1個很好、很特別的同志情片段。」

比爾坎登這次的小爆料也再次顯示，迪士尼對男女同志、雙性戀者以及跨性別者團體（LGBT）的象徵更具包容性。（譯者：中央社廖禹揚）1060302

(中央社)