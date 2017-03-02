爭議未釐清 屏東萬丹農會選舉無效

屏東縣各農會會員代表大會今天第2天有8家農會進行理監事改選，7家順利產生理監事，而萬丹鄉農會雖進行選舉，但沒有依法召開專案小組釐清候選人資格認定，被判選舉無效。

萬丹鄉農會因在野派參選理事的李麗卿及王金義，被農會認定2人失格未列入候選人名單，引發2人抗議，2人要求縣府釐清資格爭議後再准予農會改選理監事，縣府請示農委會後，農委會昨天函文縣府輔導萬丹農會成立專案小組處理爭議資格，但萬丹鄉農會沒有依法召開專案小組釐清爭議，今天仍然召開會員大會進行理監事改選。

由於萬丹農會沒有依農委會指示召開專案小組釐清爭議，今天的會員大會縣府沒有派指導員參加，縣府農業處表示，依規定，理監事的投票券要有縣府指導員蓋章才有效，萬丹農會的投票券沒有縣府指導員蓋章，所以，今天的選舉無效。

農業處說，萬丹農會必須召開專案小組釐清李麗卿及王金義的資格爭議後，擇期再召開會員大會進行理監事選舉。

萬丹農會事後召開記者會，總幹事張枝烈表示，萬丹農會召開會員大會一切都按程序，10天前就排定今天要開，今天的改選也都按照程序進行，他懷疑主管機關行政不中立，護航特定對象為他們解套。

萬丹鄉聘用的律師表示，7天之內會把理監事選舉結果呈報給縣府，交由縣府認定。

縣府表示，縣府依法行政並保持行政中立立場，監督輔導農會選舉應確保每位參選人權益，以達公平公正，農會應避免因選舉爭議影響農民權益。

今天進行理監事選舉的農會除萬丹外，有麟洛、南州、九如、長治、竹田、林邊、萬巒農會，競爭激烈的竹田和九如農會理事由泛綠的在野派掌握優勢，其餘獲勝的都是泛藍的當權派。1060302

(中央社)