朱宗慶匯集五大作曲家 為島樂寫新曲

2017台灣國際藝術節「島˙樂」，難得匯集5位台灣大師級作曲家溫隆信、賴德和等人，為朱宗慶打擊樂團量身打造全新作品，也將重現已故作曲家馬水龍、李泰祥經典之作。

朱宗慶打擊樂團為了帶給觀眾更不一樣的擊樂饗宴，委託5位台灣音樂家帶來全新創作，今天下午舉行「島˙樂」記者會。

朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，「這些老師都是從30年前就開始不斷地用作品來鼓勵後輩，用作品來激勵我們，原先邀請只是想演奏他們的作品，沒有想到每一個老師都願意寫新曲，讓我們把不可能變可能」。

賴德和寫新作「無岸之河 不醒之夢」，他表示，「簡單來說就是亂中有序、序中有亂，宇宙間各種事都有不同的角度去看，你這個角度看是亂七八糟，另個角度看是自成道理」，但都埋藏著秩序。

溫隆信寫「石頭上去了，鳥兒去哪裡？」，作品共3大部分，樂曲的進行採聯章方式一氣呵成。一根據古代宮廷雅樂的呈現方式，二則根據打擊樂器的特質，如時而充滿力度和節奏，有時則靜如處子、曼妙多姿的表現。

作曲家潘皇龍「風水輪流轉」是受古人智慧的啟發與數十年創作生涯的體驗，作曲家起心動念，為5位擊樂家創作一首協奏曲，大家輪流領奏，徹底顛覆了一般傳統協奏曲的概念。

作曲家錢南章寫「小小協奏曲」，因認識了演奏阿爾卑斯山民俗音樂的「天使家庭」，後來結為好友。天使家庭三代都是音樂好手，也擅長歌唱與民俗舞蹈。作品中「低音提琴」一曲，就是看著他們家庭中的第二代到第三代，一個小小孩在舞台上，「小孩玩大琴」的畫面，覺得視覺與聽覺，都很吸引人。

作曲家許博允寫「點‧線‧面‧體」，他很開心在這個世紀，可以跟老朋友們一起發表作品，而他的曲子就是在講人的物像。

「島˙樂」音樂會也會重現台灣作曲經典作品，包括馬水龍「我是…」、李泰祥「生民」。「島˙樂」3月24日將於國家音樂廳演出。1060302

(中央社)