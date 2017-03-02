王力宏火力全開演唱會 李靚蕾深情告白

歌手王力宏耗資上億新台幣、用5年時間打造的「王力宏火力全開3D演唱會電影」，今天公布的最新幕後花絮，王力宏太太李靚蕾深情告白，對王力宏追尋夢想百分之百支持。

王力宏最早要拍攝「火力全開3D」的原因，是因為他覺得華語音樂要傳到西方，相對來說比較缺乏，但是西方文化進入東方的例子卻多很多，「所以我認為我有責任做一些可以出去的東西」。

「火力全開3D」從王力宏小時候接觸音樂開始說起，包含求學時備受歧視、霸凌的階段，以及如何開始愛上音樂，到之後希望讓華語歌曲傳到西方，最後更是拍了「火力全開3D」，這也是王力宏最想完成的夢想。

今天在最新公布的幕後花絮當中，李靚蕾也深情對王力宏告白，「他(王力宏)要改變世界，透過他的音樂，我相信這是非常重要的事」，全心支持王力宏追求夢想。

王力宏也把自己最平凡真實的一面在「火力全開3D」，毫不保留的展現出來。很難想像王力宏也會因為歌寫不出來而癱軟在地，又或者挖掘自己的內心，在演唱會舞台上的光鮮亮麗後，回到飯店和保母車上，面對只有自己的孤獨與安靜，「這落差其實是很恐怖的，因為我在有多高的時候，相對的也就會有這麼低的情緒。那是一種震耳的安靜」。

「火力全開3D」共使用90台攝影機、64支麥克風，以3D、4K高規格拍攝，3月10日至12日全台指定的4家威秀影城獨家上映。1060302

(中央社)