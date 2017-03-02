台南今年首例H5N8 撲殺2萬多隻土雞
H5N8相繼在高雄及屏東爆發後，如今台南也傳出H5N8禽流感疫情，台南關廟區一處土雞場2日檢出H5N8亞型高病原性禽流感，動保處趕緊派員前往撲殺2萬85隻土雞，該禽場也是今年台南首例H5N8案例，防疫人員已加強周邊噴霧消毒工作。
動保處處長吳名彬表示，禽場位於關廟區一處偏遠、人車進出不易的地方，禽主在27日發現場內雞隻有異常死亡的情況，隨即通報採樣送驗，2日確診為H5N8亞型高病原性禽流感，場內2萬85隻土雞約13周雞齡，雖已可上市，但仍舊全場撲殺。
禽流感疫情陸續發生，似乎無法控制，因此動保處也針對案例場染病進行原因分析，初步研派恐仍與禽場本身是否落實生物安全防疫有關。吳名彬說，關廟土雞場研判，因禽主將飼料桶安置在禽場中央位置，加上人車進出消毒似乎不完全，因而感染禽流感。
動保處呼籲，養禽場務必落實生物安全措施，病毒傳染途徑多以人車夾帶病毒，因而感染的風險最大，為確保養禽場家禽健康，禽主可設計減少車輛進出的動線，例如，將飼料桶移至禽場邊緣或置於場外，避免飼料車、運禽車等進入內污染。
動保處2日再度邀集各區公所單位，針對禽流感全面疫情訪視及生物安全輔導進行說明，也協請地方單位進入各區養禽場進行第2次地毯式訪視，並發放消毒水讓禽場加強防疫消毒，希望能有效抑止禽流感疫情加劇。
(中時)
關鍵字：禽流感
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