日本民泊協會 來台中拚觀光
為促進台中市與日本的觀光文化交流，日本民泊協會、日本民宿協會、日本觀光文化協會，及秋田縣政府的代表，今天（2日）由民泊民宿協會代表理事大板登拜會台中市議會民進黨團，民進黨團總召何文海表示，該黨團預計7、8月訪日，其中名列日本3大祭典的秋田竿燈祭，研議列為參訪景點。
台中清泉崗國際機場和日本多個城市有直航班機後，吸引很多城市來台中市拚觀光，日本民宿等協會團體看好台灣人喜好到日本旅遊，親自來台中行銷日本觀光，展現東瀛魅力。
大板登表示，台灣和日本友好，而且台中是中台灣的核心城市，交通方便，鼓勵民眾可以到日本的秋田和青森旅遊，每年8月登場的秋田祭典，與仙台七夕祭、青森睡魔祭，被譽為日本東北3大祭典，秋田竿燈祭是日本中元節前，慶祝豐收的精彩祭典，每年都吸引很多遊客前來感受祭典的歡樂氣氛。
何文海指出，黨團成員多次赴日考察，台中市長林佳龍也與日本多個城市締結姊妹市，擴展台日情誼，在招商和觀光多有建樹，黨團研議7、8月安排訪日行程，為台中市的建設發展取經。
(中時)
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