能文又能武 大二生姚竣家挑戰導演夢
吳鳳科技大學消防系大二生姚竣家，國二取得街頭藝人執照，高中拿下教育部微電影「最佳導演獎」，大學成績名列前茅，能文又能武，近期參加教育品德推廣計畫，執導微電影《夢醒時分》今開鏡，校長蘇銘宏也出席現場替他加油打氣。
姚竣家在國二就考上街頭藝人執照，在音樂界闖蕩多年，也曾參加過教育部大大小小的微電影徵選比賽，更獲得「最佳導演獎」，近期參與教育部品德教育推廣與深耕學校微電影計畫，通過審核，期望拿下各大校園內播放權。
雖然姚竣家有著導演夢，但他坦言，理想與現實仍有些差距，放棄台藝大視傳系轉而就讀吳鳳科大消防系，他說，先有穩定收入再求夢想，因而計畫一邊準備消防特考，一邊參加比賽累積經驗。
姚竣家開拍的微電影《夢醒時分》，主要是反映目前大學生的生活，進而表達大學生的殘酷面、負面思維，內容將以幽默、搞笑方式，讓更多人看見自己的缺點，進而激勵觀眾「內自省」。
(中時)
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