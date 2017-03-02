「幫爸買菸」15歲少年多次通關 阿姨報警逮店家

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少年多次謊稱買菸。(基隆市警局提供)

少年多次謊稱買菸。(基隆市警局提供)

基隆市警察局第一分局忠二路派出所警員石達玄2月28日下午13時許獲報，指稱成功一路113巷某商行涉嫌販賣菸品給未成年少年，警方立即前往查處。

發現15歲陳姓少年謊稱幫父親跑腿買菸，店家竟未過濾就販售菸品，被少年阿姨發現與店家老闆起口角爭執。

少年阿姨直指，店家貪圖營利，未過濾少年身分，多次販售菸品，罔顧法令規定，明顯戕害少年身心。但店家也喊冤，稱少年購菸時謊稱幫父親跑腿買菸，一時不察才把香菸交付予少年。事後，警方依違反菸害防制法將劉姓店家及陳姓少年移請基隆市衛生局裁處。

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(中時)