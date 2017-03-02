獻束脩六禮 弘光科大海青學子拜師

弘光科大「海外青年技術訓練班」開訓，送上古禮束脩六禮慎重拜師。（陳淑娥攝）

弘光科大「海外青年技術訓練班」開訓，送上古禮束脩六禮慎重拜師。（陳淑娥攝）

弘光科大「海外青年技術訓練班」本週開訓，來自馬來西亞、印尼、越南、汶萊等地88名學生，遠渡重洋到台灣學習烘焙、美髮等技術，開訓典禮由學生代表送上束脩六禮，學生獲知禮禮寓意深遠，有自信地說：「一定要努力，兩年至少考上兩張證照！」

「同學來對地方了！」開訓典禮由校長黃月桂勉勵同學，她說，弘光的美髮、烘焙很有名，儘管海青班上課時間只有1年9個月，鼓勵同學儘量問老師，把課堂上的知識、技術全都學起來帶回家鄉。

馬來西亞的學生陳詠賢說，自己跟隨著哥哥一起來台念書，希望能學到一技之長，除了海青班外，更希望繼續念弘光大學部；老師不忘跟同學約定：「近兩年的時間，每個人至少要考取兩張專業證照」；同學信心滿滿大聲回應：「我一定可以做到！」

4名海青班學生代表，依古禮束脩六禮拜師，包括肉乾、芹菜、紅豆、蓮子、龍眼、紅棗，來自東南亞的學生幾乎是第一次看到孔子傳下來的拜師古禮，都覺得很有趣，齊聲的說，「慎重拜師，一定要好好的念書。」

(中時)