苗栗通霄農會總幹事許道坤 恐連任失利
苗栗縣鄉鎮市基層農會選舉上午投票選舉理監事及上級農會代表，因人事風波引起注目的大湖地區農會，有4人登記角逐總幹事，由連任的總幹事徐欽志陣營拿下9席理事全勝，連任沒有問題。
通霄鎮農會選情為因貪汙案停職的鎮長徐永煌和苗栗前縣議員張太陽兩派人馬對決，現任總幹事許道坤不敵徐永煌力挺的農會員工徐學承，理事會9席名額，徐永煌陣營以5比4，1席勝出，總幹事連任恐失利。
竹南鎮農會總幹事由現任信用部主任蔡信芬、農會退休職員連清萬，及曾任苗栗縣府農業處技正退休賴典佑3人角逐。現任信用部主任蔡信芬在9席理事掌握6席，可望獲聘總幹事，選情如預期。
(中時)
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