毒蟲違停遭盤查 毒品藏女友內衣褲內仍遭查獲

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2嫌移送法辦。（葉書宏攝）

2嫌移送法辦。（葉書宏攝）

警方查扣毒品等證物。（葉書宏攝）

毒蟲違停遭盤查 毒品全塞女友內衣褲內

32歲孫姓男子開車載者36歲林姓女友夜遊，1日凌晨1時許違停在新北市中和區景新路上，引起警方注意上前盤查，孫男假裝配合從包包內拿出1小包二級毒品搖頭丸，其餘的偷偷塞給女友，讓她藏入內衣褲內，被眼尖警員發現，訊後雙雙依違反毒品危害防制條例法辦。

警方盤查時，2人神情緊張，孫男佯裝配合，從包包內拿出1小包二級毒品搖頭丸後，將包包交給女友，再走至另一側企圖引開警方注意。

林女迅速將安非他命、大麻、K他命等毒品藏在內衣、內褲內，自以為警方不會查覺，但警方早已發覺2人暗號，逼問之下，孫男見無法掩飾，主動將7包安非他命、大麻、K他命、搖頭丸等交出。

孫男供稱，毒品都是自己持有、吸食，因朋友欠他錢，才用毒品抵債，否認有販毒舉動，林女也供稱，毒品都是男友持有，警方訊後依毒品罪嫌將2人移送。

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(中時)