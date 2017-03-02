洗臉機霸主科萊麗轉型！與萊雅集團結盟

洗臉機霸主科萊麗轉型！萊雅集團結盟一起賣。（科萊麗提供）

百貨櫃點人手一台洗臉機的盛況已不復見，本月驚傳全台洗臉機僅剩4個百貨櫃點，科萊麗公關表示，目前櫃點有統一時代百貨台北店、台中三越、漢神巨蛋、天母SOGO，而天母SOGO確定在3月5日歇業，全台將只剩下3個櫃點。

科萊麗公關觀察，目前科萊麗仍以清潔為主力，將與萊雅集團旗下蘭蔻、碧兒泉、契爾氏、植村秀結盟，未來在銷售清潔用品的同時也會同步推洗臉機，而科萊麗也還會推出新刷頭，讓機器有更多元的應用，如按摩拉提、幫助上妝等刷頭，朝全方位發展。

(中時)