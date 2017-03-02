中港高中桌球隊爭光 陳芃伃當選國手

中港高中桌球隊成軍2年屢奪佳績，校長周文松（後排右）大力讚賞教練劉桂婷（後排左）。（陳淑娥攝）

中港高中桌球隊成軍2年屢奪佳績，陳芃伃更是當選青少年桌球國手。（陳淑娥攝）

中港高中體育老師劉桂婷，8年前帶著3位桌球小選手求學及受訓，從台東至苗栗到台中，不辭辛勞訓練桌球隊打出好成績，高二陳芃伃在今年全國青少年桌球國手選拔賽出類拔萃，當選青少年桌球國手，全校師生與有榮焉。

劉桂婷在就讀台東大學時，帶領東大附小的社團桌球班，後來有感於桌球資源的不足而離開前往苗栗，3位家長放心的將孩子交給她，劉桂婷宛如母雞帶小雞，訓練之餘身兼母職；劉桂婷指出，李汶璇單打時成績不佳心萌退意，後來發現她的移位迅速，改打雙打獲佳績、信心大增。

陳芃伃表示，受母親及姐姐愛打桌球的影響，小二時就接觸桌球，小四時隨著教練轉學至苗栗讀書，每天下課後要訓練4、5個小時，一直到台中光復國中就讀仍是加緊受訓，國二那年拿下全中運個人賽第2名，今年更當選青少年桌球國手，讓她覺得苦盡甘來。

中港高中校長周文松表示，桌球隊成立不到2年，從第一年7名選手增至18人，能有佳績歸功於劉桂婷的訓練及選手的努力，家長的信任更是桌球隊成立的後盾，在104學年度全中運榮獲高中女子團體第5名、個人第4名佳績，今年又拿下市中運桌球高中女子團體冠軍。

(中時)