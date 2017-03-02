爐渣清除完畢 清水海濱里擁乾淨家園
台中市清水區7處土地前年遭外來焚化爐底渣入侵，造成異味四散、揚塵汙染環境，經副議長張清照去年初揭發並帶頭抗爭，要求市府拿出公權力，日前違法業者終將底渣清除，恢復土地原貌、還居民一個清淨的家園。
張清照指出，2業者將新北市與桃園市焚化爐底渣資源化物，2015年違法填築在清水區海濱里7處土地，數量驚人約10萬公噸，現已清除位於文興路附近的6處，並將阻塞的水路恢復原狀，僅剩八德路一處，因檢察官保存證據無法動工，業者保證事後一定全數清除。
業者當初違法偷倒底渣，不僅佔用民地、破壞水閘門，施作回填底渣高度超出民舍及道路，農田灌溉排水閘門被封死，汙水回流附近農田，居民忍無可忍控訴業者大辣辣傾倒爐渣，80歲老農自行守了2天2夜等到業主，老淚縱橫跪求罷手，業主竟回嗆「稻子不要種了，土地賣給我算了！」
「環境保護不能妥協！」張清照對於家鄉土地及環境遭汙染感到痛心，率大批居民發動抗爭捍衛家園，強烈要求市府拿出公權力嚴懲業者並勒令清除底渣，經過一年的努力，終告圓滿，還給居民一個清淨家園。
(中時)
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