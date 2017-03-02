匯豐女子高球賽 龔怡萍首輪並列49名

我要評比

台灣高球女將龔怡萍在匯豐女子錦標賽首輪打出3鳥、5柏忌的74桿成績，並列49名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金150萬美元（約新台幣4619萬元）的匯豐女子錦標賽（HSBC Women's Champions），當地時間2日起在新加坡進行4回合共72洞的賽事。

本次唯一參賽的台灣選手龔怡萍，首輪抓下3隻小鳥，但吞下5個柏忌，打出高於標準桿2桿的74桿成績，並列49名。

韓裔美籍球星魏聖美（Michelle Wie）首輪抓下8隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿成績，1桿之差獨居領先位置。1060302

(中央社)