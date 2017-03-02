你別演了 通緝犯謊報身份遭母戳破
32歲蘇姓男子因毒品案遭通緝，日前遭警方盤查時謊報身份，員警將他帶回派出所調查，蘇母一到警局，痛斥兒子「你不要再演了」，蘇男見遭母親戳破，只好坦承已遭通緝。
基隆市第一警分局南榮路派出所員警2月27日凌晨3時巡經過南新街超商時，發現1名男子神情慌張，形跡可疑。上前盤查時，男子自稱姓林，但卻無法交代其他資料，隨後又從背包拿出學生證欲證明身份，但其他證件卻記載男子姓蘇。
經過濾蘇男身份，警方得知蘇男因毒品案遭桃園地檢署發布通緝，但蘇男仍不願承認，謊稱「這是我表哥，不是我」。員警要將他帶回調查時，蘇男又佯裝身體不適藉故拖延，經通知救護人員到場檢查，蘇男身體並無異狀。
員警再以人臉辨識系統比對，但蘇男依舊否認，警方通知蘇母到場指認，蘇母一見到兒子，立刻痛斥「你不要再演了」，大嘆這孩子他教不來，交給司法機關去教育吧。蘇男見遭戳破，只好坦承通緝犯身分，全案訊後解送桃園地檢署歸案。1060302
(中央社)
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