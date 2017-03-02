曼谷機場捷運便利 深受旅客喜愛

桃園機場捷運今天正式營運通車，在曼谷蘇凡納布國際機場捷運則是在2009年通車，車程半小時，票價45泰銖（約新台幣44元），深受國際旅客喜愛。

曼谷機場捷運共有8個站，全程28.6公里，每站都停的普通車，全程行駛時間為30分鐘，票價是45泰銖。以往曾經有直達車中間僅停靠一站，全程只要18分鐘，但已經在2014年9月暫停服務。

至於預掛行李服務只有在馬卡訕站提供。

與市區捷運相連的是高架捷運（BTS）披雅泰站（PHAYA THAI）和地鐵（MRT）馬卡訕（MAKKASAN）站，旅客預訂的旅館若是在這兩個捷運沿線，可以在這兩站下車再轉乘。

整體來說，曼谷機場捷運對旅客相當便利和便宜，只不過有愈來愈多的當地民眾當作通勤使用，因此在尖峰時間相當擁擠，過去也曾經發生過電力故障和飛鳥撞擊暫停行駛15分鐘至2小時不一情況。1060302

(中央社)