歐盟提白皮書 權力改革議題受矚目

英國可能在3月底啟動脫歐協商，歐盟執委會因應衝擊提出改革白皮書，列出5種前景可能性，從維持現狀到管更少的事，歐盟的權力變化將引發更多討論。

英國下議院已通過法案，允許英國首相梅伊（Theresa May）啟動歐盟里斯本條約第50條；梅伊承諾將於3月底啟動這項條約，展開脫歐協商。

英國在脫歐派主導下，再加上歐洲支持打擊移民的民粹主義漸占上風，使得德國總理梅克爾（Angela Merkel）的難民政策遭到質疑，全球也在關注法國總統大選最終是否是右派勢力崛起。

面對不穩定的情勢，歐盟除一再提醒英國脫歐的代價，例如歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的發言人席納斯（Margaritis Schinas）曾比喻，「就好像和27個朋友一起上酒吧，你須先結清你叫的那一輪啤酒錢」，外界預估分手費高達數百億歐元。

此外，歐盟面對脫歐的衝擊則是更努力拉攏其它27個會員國，榮科昨天發表「歐洲未來白皮書」的談話，強調對英國脫歐發展「不會阻礙歐盟邁向未來」，並聚焦要團結其餘27國，他強調，現在正是團結27個成員國並打造未來的時刻，也是展現領導、團結和共同決心的時刻。

根據歐盟最新發布訊息，這份白皮書著眼歐洲未來10年內面對新科技、社會及工作改變的衝擊，以及歐洲對全球化，安全問題及民粹主義疑慮的選擇。並提出2025年歐洲發展的5種可能性，包括維持現狀、僅是單一市場、管得較少但更有效率、成員國依意願聯合行動、或一起做更多的事。

關於白皮書的詳細內容，歐盟執委會可能會在下週或是3月底歐盟成立60週年之際有更明確討論，屆時剛好是英國是否真的啟動脫歐協商的關鍵時刻，歐盟的權力走向將引發成員國更多的討論，如同榮科白皮書所言「這是一個進程的開始，並非結束」。1060302

(中央社)