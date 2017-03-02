川普首場國會演說歐美股漲 亞股接棒
亞洲股市今天大多走高，接棒前1天再創新高的紐約股市和歐洲股市的漲勢。美國經濟數據利多，再加上川普國會演說反應佳，激勵歐美股市勁揚。
川普的首場國會演說，雖然缺乏具體細節，仍廣受歡迎，川普承諾上兆美元基礎建設和減稅計畫，對看多的投資人不啻是好消息。
川普去年11月當選以來，全球股市接連走高，投資人押注川普的政策將為美國經濟添柴火。
AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）在報告中表示：「市場又投了一次票，顯然他們滿意昨天看到的那個川普。」
這股樂觀氣氛延續至亞洲股市，東京股市收漲0.9%，拜日圓走軟之賜。雪梨股市收漲超過1%，首爾股市收漲0.5%，新加坡股市收漲0.4%，威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達等股市皆有不錯的漲勢。香港和大陸股市則走低。
香港股市今天先盛後衰，尾盤最後1小時強大賣壓湧現，盤初超過1%的漲幅回吐，終場收黑。
恆生指數收跌48.42點，或0.20%，來到23728.07點。上證綜合指數收跌16.90點，或0.52%，收3230.03點。深證綜合指數收跌11.15點，或0.56%，來到1997.72點。
在美國聯邦準備理事會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）表示支持近期升息後，美元匯價今天續堅。布蘭納德被外界視為溫和派。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。