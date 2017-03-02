川普首場國會演說歐美股漲 亞股接棒

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亞洲股市今天大多走高，接棒前1天再創新高的紐約股市和歐洲股市的漲勢。美國經濟數據利多，再加上川普國會演說反應佳，激勵歐美股市勁揚。

川普的首場國會演說，雖然缺乏具體細節，仍廣受歡迎，川普承諾上兆美元基礎建設和減稅計畫，對看多的投資人不啻是好消息。

川普去年11月當選以來，全球股市接連走高，投資人押注川普的政策將為美國經濟添柴火。

AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）在報告中表示：「市場又投了一次票，顯然他們滿意昨天看到的那個川普。」

這股樂觀氣氛延續至亞洲股市，東京股市收漲0.9%，拜日圓走軟之賜。雪梨股市收漲超過1%，首爾股市收漲0.5%，新加坡股市收漲0.4%，威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達等股市皆有不錯的漲勢。香港和大陸股市則走低。

香港股市今天先盛後衰，尾盤最後1小時強大賣壓湧現，盤初超過1%的漲幅回吐，終場收黑。

恆生指數收跌48.42點，或0.20%，來到23728.07點。上證綜合指數收跌16.90點，或0.52%，收3230.03點。深證綜合指數收跌11.15點，或0.56%，來到1997.72點。

在美國聯邦準備理事會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）表示支持近期升息後，美元匯價今天續堅。布蘭納德被外界視為溫和派。1060302

(中央社)