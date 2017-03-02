傅崐萁北上演講 暢談內政與國際情勢

傅崐萁受邀至台北市東華扶輪社演講 。（花蓮縣政府提供）

傅崐萁暢談花蓮經驗及520後台灣國際政局情勢。（花蓮縣政府提供）

傅崐萁認為「台灣不能再與世界脫節、不能再與任一國家保持敵對，需要良好的環境，提升整體競爭力。」（花蓮縣政府提供）

「台灣不能再與世界脫節、不能再與任一國家保持敵對，需要良好的環境，提升整體競爭力。」花蓮縣長傅崐萁今日應台北市東華扶輪社之邀，以「突破台灣困境 迎向陽光」為題，暢談台灣在520之後所面臨的各項衝擊，並提出地方政府的因應之道，也呼籲中央政府應全面與世界接軌，提升台灣整體競爭力。

傅崐萁說，去年520之後，陸客大幅減少，花蓮成為行政院主計總處公布受創最嚴重的縣市。日本媒體日前至花蓮拍攝慘況，飯店、民宿訂房率下降七成，農產伴手禮也遭殃，且一例一休提高人力成本，引發企業出走。他強調，台灣不能再與世界脫節、不能再與任何國家保持敵對，需要良好的環境，才能提升整體競爭力。

他也提到21世紀是民族主義重新萌芽之際，包含川普競選策略、英國脫歐、菲律賓崛起、日本安倍經濟等皆是複製同樣模式，在去年美國總統大選初期他即斷言川普必定當選美國總統。民族主義興起，倘川普實踐競選承諾，使美國強大，成為世界霸主，但他擔憂各國家間只要發生些許摩擦，即可能挑起戰爭。目前台灣武器排在美國國防部第四環，第一環是美國本土、第二環世美國盟友、第三環是美國次要盟友，立即性戰爭發生時，台灣處境堪慮。

除了談論國際情勢，他也與眾人分享施政心得。「政府執政沒有這麼困難！」他指出，寶島台灣人民勤奮，絕不會走向破產之境，端看如何施政而已。花蓮過去基礎建設落後西部30年，淪為台灣的三等縣；七年前接任縣長，縣庫已達舉債上限，合計近190億元負債，就任後不僅未增加負債，更償還長短期負債13億元、利息9億元，工程應付未付款從27億元降至16億元，歲入歲出短差明年將達損益平衡，健全財政奠定城市永續發展。

傅崐萁亦提及花蓮縣政府領先各縣市推出「有房有地」青年住宅，讓青年安心成家。此外，透過辦理海峽兩岸菁英領袖營等，建立平台促進兩岸三地菁英學子互動切磋、交流，吸引優秀人才群聚，並培育學子獨立且宏觀的思維。

他也感謝台北市東華扶輪社關心花蓮基層體壇，捐款協助金牌國手陳詩欣於花蓮東華大學美崙校區辦理「培育2020東京奧運潛力選手」專案計畫，提供學童更多資源，實踐夢想，前進2020奧運，為國爭光

(中時)