植樹月活動，關山大武齊開跑

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關山植栽活動，小朋友仔細的種下杜鵑樹苗。(黃力勉攝)

3月是植樹月，台東林管處首場公益贈苗活動在大武工作站大武山生態教育館展開，而關山工作站則配合關山慈濟醫院院慶系列活動，由小朋友在醫院大門前種下杜鵑樹苗，希望將來盛開的花朵可以愉悅患者的心情。

大武贈苗活動以發票及舊電池兌換苗木及香草植物，包括含笑花、桂花等共12種苗木可以選擇，總共700多棵苗木很快就被民眾索取一空，索取狀況十分踴躍。

而關山工作站則與關山慈濟醫院、鴻德幼兒園小朋友、關山中福社區關懷據點等聯手，舉辦栽種植栽活動，在工作站主任葉明璋帶領下，在醫院大門前的空地種下106株粉紅杜鵑花，將來盛開將呈現繽紛多彩的姿態，將能為患者帶來好心情。

關山慈濟醫院之後還會舉辦院慶晚會、健行及馬拉松活動，馬拉松參加人數還突破以往紀錄，盛況可期。

(中時)